Qualità della vita Avellino perde posizioni | 77esima in classifica

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Sole 24 Ore ha pubblicato la sua annuale indagine. Per la trentaseiesima edizione, relativa al 2025, in testa c’è Trento, seguita da Bolzano e Udine. Nella top ten trionfa il Nord, mentre l Sud e le Isole rimangono indietro, Campania compresa. Napoli si piazza al penultimo posto nazionale, mentre “vince” Benevento che è 76esima, qindi Avellino 77esima, Salerno 90esima e Caserta al 101esimo posto. Il capoluogo irpino perde punti rispetto allo scorso anno quando, sempre tra i bassi fondi della classifica, si piazzò 73esima. L’indagine fotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori da fonti certificate divisi in sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

