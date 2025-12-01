Qualità della Vita 2025 | Udine torna sul podio italiano

Udinetoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Udine torna a correre. Dopo un 2024 più opaco – chiuso al sesto posto, lontano dal trionfo del 2023, quando la provincia aveva conquistato la vetta nazionale della Qualità della Vita – il 2025 segna una ripartenza decisa. La nuova edizione dell’indagine del Sole 24 Ore posiziona infatti Udine al. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

qualit224 vita 2025 udineQualità della Vita 2025: Udine torna sul podio italiano - Un balzo in sù dal sesto posto nel 2024, che porta la provincia friulana al terzo posto nella classifica elaborata dal Sole 24 Ore. Riporta udinetoday.it

qualit224 vita 2025 udineQualità della vita 2025 - La classifica annuale sulla qualità della vita vede nelle prime posizioni: Trento, Bolzano e Udine ... Come scrive lab24.ilsole24ore.com

qualit224 vita 2025 udineQualità della vita 2025, dove si vive meglio in Italia: Trento al top, salgono Roma e Milano (ma per le donne la città ideale è Siena) - Migliorano le città metropolitane: Milano (+4 posizioni rispetto al 2024) e Bologna (+4). Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Qualit224 Vita 2025 Udine