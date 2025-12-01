Qualità della vita 2025 | Trento regina dell’Italia felice batte tutti a mani basse e mostra un Nord-Est da cartolina

La provincia di Trento conquista il primo posto nella classifica 2025 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Italia, scalzando dal gradino più alto del podio la provincia di Bolzano, che si piazza al secondo posto. Al terzo posto si classifica Udine, confermando ancora una volta il primato del Nord-Est come area geografica dove si vive meglio nel nostro Paese. L’indagine, giunta alla sua trentaseiesima edizione, ha analizzato 107 province italiane attraverso 90 indicatori divisi in sei grandi categorie tematiche: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. 🔗 Leggi su Cultweb.it

