Qualità della vita 2025 | Trento regina dell’Italia felice batte tutti a mani basse e mostra un Nord-Est da cartolina
La provincia di Trento conquista il primo posto nella classifica 2025 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Italia, scalzando dal gradino più alto del podio la provincia di Bolzano, che si piazza al secondo posto. Al terzo posto si classifica Udine, confermando ancora una volta il primato del Nord-Est come area geografica dove si vive meglio nel nostro Paese. L’indagine, giunta alla sua trentaseiesima edizione, ha analizzato 107 province italiane attraverso 90 indicatori divisi in sei grandi categorie tematiche: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giunta alla sua 36° edizione, torna l’indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore, un indice concreto della capacità dei territori di rispondere... - facebook.com Vai su Facebook
Firenze è la prima provincia in Italia per qualità della vita nell’indice 2025 di ItaliaOggi – Università La Sapienza. Un risultato che ci porta anche al quarto posto nazionale e che fotografa una città capace di offrire servizi, opportunità e benessere diffuso. Le clas Vai su X
Qualità della vita 2025, dove si vive meglio in Italia: Trento al top, salgono Roma e Milano (ma per le donne la città ideale è Siena) - Migliorano le città metropolitane: Milano (+4 posizioni rispetto al 2024) e Bologna (+4). Si legge su corriere.it
È Trento ‘la regina d’Italia’ per qualità di vita, seguono Bolzano e Udine: la classifica del Sole 24 Ore - Ad un podio tutto alpino si contrappongono le ultime 24 posizioni tutte occupate da province del Mezzogiorno: maglia nera a Reggio Calabria ... Segnala dire.it
Qualità della Vita 2025: vince Trento, sale Padova, ultima Reggio Calabria - L’analisi di 90 indicatori che monitorano la vivibilità delle province italiane anche quest’anno è stata oggetto di un lungo lavoro durato mesi, ... Da stream24.ilsole24ore.com