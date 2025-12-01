Qualità della vita 2025 | prima Trento sul podio anche Bolzano e Udine

Tgcom24.mediaset.it | 1 dic 2025

Trento torna a brillare come città dove vivere meglio in Italia. Dopo un anno al secondo posto, la provincia trentina riconquista la vetta della classifica sulla Qualità della vita 2025 del "Sole 24 Ore", confermando l'eccellenza dell'arco alpino nel garantire benessere ai propri cittadini. Sul podio della 36esima edizione dell'indagine che ha analizzato 107 province italiane attraverso 90 indicatori statistici, salgono anche Bolzano e Udine, disegnando una mappa del benessere ancora una volta tutta settentrionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

