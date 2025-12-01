Qualità della vita 2025 la classifica delle province italiane dove si vive meglio
La 36esima edizione della classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, pubblicata il 1° dicembre, incorona nuovamente Trento come migliore provincia italiana. Torna al primo posto grazie ai risultati ottenuti nei parametri demografia e società – dal tasso di diplomati alla mortalità evitabile – e nella categoria affari e lavoro. Un primato che si aggiunge ai successi dell’anno, con la vittoria negli indici Ecosistema Urbano e Sportività. Il podio è interamente del Nord: Bolzano è seconda e Udine terza. La top ten della migliori province. Piazza Maggiore a Bologna (Ansa). La top ten è dominata dal Nord-Est. 🔗 Leggi su Lettera43.it
