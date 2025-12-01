Qualità della vita 2025 la classifica delle province italiane dove si vive meglio

Lettera43.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 36esima edizione della classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, pubblicata il 1° dicembre, incorona nuovamente Trento come migliore provincia italiana. Torna al primo posto grazie ai risultati ottenuti nei parametri demografia e società – dal tasso di diplomati alla mortalità evitabile – e nella categoria affari e lavoro. Un primato che si aggiunge ai successi dell’anno, con la vittoria negli indici Ecosistema Urbano e Sportività. Il podio è interamente del Nord: Bolzano è seconda e Udine terza. La top ten della migliori province. Piazza Maggiore a Bologna (Ansa). La top ten è dominata dal Nord-Est. 🔗 Leggi su Lettera43.it

qualit224 della vita 2025 la classifica delle province italiane dove si vive meglio

© Lettera43.it - Qualità della vita 2025, la classifica delle province italiane dove si vive meglio

Contenuti che potrebbero interessarti

qualit224 vita 2025 classificaQualità della vita, classifica 2025: Trento prima, Roma rimonta, male Reggio Calabria. Ecco dove si vive meglio in Italia - La trentaseiesima edizione della Qualità della vita del Sole 24 Ore, indagine lanciata nel 1990 per misurare i livelli di benessere nei territori italiani ed i cui risultati sono ... Riporta ilmessaggero.it

qualit224 vita 2025 classificaQualità della vita 2025, la classifica de Il Sole24 ore: Trento e Bolzano in testa - Trento e Bolzano ancora in cima alla classifica della Qualità della vita del Sole 24 Ore tra le 107 province italiane esaminate. msn.com scrive

qualit224 vita 2025 classificaQualità della vita 2025 in Sicilia: Catania e Palermo giù, Siracusa fanalino di coda - La 36ª edizione della Qualità della Vita del Sole 24 Ore conferma un’Italia a due velocità. Come scrive sicilianews24.it

qualit224 vita 2025 classificaQualità della vita 2025 - La classifica annuale sulla qualità della vita vede nelle prime posizioni: Trento, Bolzano e Udine ... Scrive lab24.ilsole24ore.com

Qualità della vita 2025, il Nordest guida la classifica: Udine sul podio, Treviso e Verona in top 10 - Trento, Bolzano e Udine guidano la Qualità della vita 2025. Scrive nordest24.it

qualit224 vita 2025 classificaQualità della vita 2025, Trento la città dove si vive meglio. Per le donne la città ideale è Siena - Nella classifica annuale del Sole 24 ore salgono Roma e Milano. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Qualit224 Vita 2025 Classifica