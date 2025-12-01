Qualità della vita 2025 la 36esima edizione del report del Sole 24 Ore vede Trento e Bolzano stabilmente in testa mentre Roma risale la china

Il nuovo rapporto sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, edizione 2025, rimette al centro due territori che da anni incarnano un modello di benessere radicato e stabile. Trento e Bolzano guidano la classifica nazionale, confermando un primato costruito nel tempo e fotografato anche dall’ultima rilevazione Istat sugli “Aspetti della vita quotidiana”, pubblicata a maggio: qui il 61,9% dei cittadini si dichiara soddisfatto della propria vita, una percentuale che non ha eguali nel resto del Paese. Una coincidenza tutt’altro che casuale, che descrive un equilibrio ormai consolidato tra servizi, ambiente, sicurezza, reddito e qualità delle relazioni sociali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Qualità della vita 2025, la 36esima edizione del report del Sole 24 Ore vede Trento e Bolzano stabilmente in testa, mentre Roma risale la china

