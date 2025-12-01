Qualità della vita 2025 | il Nord fa terra bruciata e il Sud affonda L’Italia non è mai stata così spaccata

Camminare di notte sentendosi al sicuro, partecipare a eventi sportivi, trovare lavoro con meno difficoltà, sono esperienze quotidiane che si trasformano nei parametri valutati dal Sole 24 Ore nella classifica annuale sulla qualità della vita, raccontando il benessere delle 107 province italiane. Trento torna in vetta alla graduatoria, riconquistando il primato perso nel 2024: il capoluogo del Trentino-Alto Adige si riconferma un modello da seguire per servizi, ambiente e opportunità del lavoro e del tempo libero, seguita da Bolzano e Udine entrambe sul podio. Il dominio del Nord nella graduatoria si riafferma, con tutte le prime dieci posizioni occupate da province settentrionali, mentre il Mezzogiorno resta relegato nel fondo della lista che comprende 107 province italiane. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Qualità della vita 2025: il Nord fa terra bruciata e il Sud affonda. L’Italia non è mai stata così spaccata

