Qualità della vita 2025 | delude la Campania Napoli 104esima
Napoli, pur migliorando di due posizioni e passando dal 106esimo al 104esimo posto, continua a restare nelle parti bassissime della classifica delle province sulla qualità della vita. In Campania “non si vive bene”: è la perentoria fotografia che viene fuori dalla36esima edizione della “Qualità della vita” del Sole 24 Ore, l’indagine lanciata nel 1990 per . 🔗 Leggi su 2anews.it
