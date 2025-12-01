Qualità della vita 2025 Campania ancora con le ossa rotte
Tempo di lettura: 2 minuti Qualità della vita 2025: Campania infelix. Ancora mesto il quadro dell’indagine del Sole 24 Ore, termometro dei livelli di benessere nei territori italiani, giunta alla 36esima dedizione. Nella classifica delle province, Napoli è 104esima, ossia quartultima, pur risalendo di due posizioni dal 2024. Caserta è 101esima (stabile). Salerno 90esima (+2 posizioni). Peggiora Avellino, 77esima ma in calo di posizioni. Invariata Benevento 76esima, miglior provincia campana. Lo scenario è sempre desolante, nel quadro di un Mezzogiorno in eterno affanno. Per individuare il primo territorio meridionale, bisogna scendere al 39esimo posto di Cagliari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
QUALITA' DELLA VITA ? La provincia di Foggia è 98^: guadagna una posizione, ma è penultima tra le pugliesi. Il dettaglio della classifica per macroaree ? - facebook.com Vai su Facebook
Firenze è la prima provincia in Italia per qualità della vita nell’indice 2025 di ItaliaOggi – Università La Sapienza. Un risultato che ci porta anche al quarto posto nazionale e che fotografa una città capace di offrire servizi, opportunità e benessere diffuso. Le clas Vai su X
Qualità vita Sole 24 Ore: Campania delude, Napoli 104esima - In Campania "non si vive bene": è la perentoria fotografia che viene fuori dalla36esima edizione della "Qualità della vita" del Sole 24 Ore, l'indagine lanciata nel 1990 per misurare i livelli di bene ... Segnala ansa.it
Qualità della vita in Campania, Fiordellisi: sfida che non può essere rinviata - Lettera aperta alle redazioni di Giornali di Franco Fiordellisi ex segretario generale Camera del Lavoro CGIL della Provincia di Avellino e “non candidato” lista Fico presidente Collegio ... Come scrive corriereirpinia.it
La Campania in fondo alla classifica della qualità della vita - Le cinque province della Campania sono in fondo alla classifica della qualità della vita in Italia, assieme ad un nutrito gruppo di province del Sud, ma Napoli fa meglio di Roma per quanto riguarda la ... Come scrive ansa.it