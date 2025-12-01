Qualità della vita 2025 Campania ancora con le ossa rotte

Tempo di lettura: 2 minuti Qualità della vita 2025: Campania infelix. Ancora mesto il quadro dell’indagine del Sole 24 Ore, termometro dei livelli di benessere nei territori italiani, giunta alla 36esima dedizione. Nella classifica delle province, Napoli è 104esima, ossia quartultima, pur risalendo di due posizioni dal 2024. Caserta è 101esima (stabile). Salerno 90esima (+2 posizioni). Peggiora Avellino, 77esima ma in calo di posizioni. Invariata Benevento 76esima, miglior provincia campana. Lo scenario è sempre desolante, nel quadro di un Mezzogiorno in eterno affanno. Per individuare il primo territorio meridionale, bisogna scendere al 39esimo posto di Cagliari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

