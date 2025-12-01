Qualità della vita 2025 Bologna risale ed è quarta La classifica dell’Emilia Romagna

Bologna, 1 dicembre 2025 - Due province dell'Emilia Romagna nella top ten della classifica sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore (su 107 province). Bologna è al quarto posto guadagnando ben cinque posizioni rispetto al 2024. Lo scorso anno, la città delle Due Torri si era classificata al nono posto, perdendo sette posizioni rispetto all'anno precedente, quando si era attestata al secondo. Un ritorno in vetta per Bologna, non sul podio (come nel 2023), ma nella parte alta della top ten. In decima posizione c'è un'altra città dell'Emilia Romagna: Parma che ha scalato la classifica partendo nel 2024 dalla 26esima (-15 posizioni rispetto all'anno precedente). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Qualità della vita 2025, Bologna risale ed è quarta. La classifica dell’Emilia Romagna

Altre letture consigliate

Giunta alla sua 36° edizione, torna l’indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore, un indice concreto della capacità dei territori di rispondere... - facebook.com Vai su Facebook

Firenze è la prima provincia in Italia per qualità della vita nell’indice 2025 di ItaliaOggi – Università La Sapienza. Un risultato che ci porta anche al quarto posto nazionale e che fotografa una città capace di offrire servizi, opportunità e benessere diffuso. Le clas Vai su X

Qualità della vita 2025, Bologna risale ed è quarta. La classifica dell’Emilia Romagna - Due province dell'Emilia Romagna nella top ten della classifica sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore (su 107 province). msn.com scrive

Bologna è leader in Demografia, salute e società - Le classifiche di tappa si confermano sei: Bologna è leader in Demografia, salute e società; Milano vince in Ricchezza e consumi; Milano mantiene la sua leadership in Affari e Lavoro; Brescia mantiene ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Qualità della vita 2025 - La classifica annuale sulla qualità della vita vede nelle prime posizioni: Trento, Bolzano e Udine ... Da lab24.ilsole24ore.com