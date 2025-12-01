Qualità della vita 2025 Agrigento al 95esimo posto nella classifica de Il Sole 24 Ore
La provincia di Agrigento si conferma nelle retrovie della classifica sulla qualità della vita stilata da “Il Sole 24 Ore”, piazzandosi al 95º posto su 107 province italiane. Un lieve miglioramento rispetto al 2024, quando occupava la 96ª posizione, ma il quadro generale resta critico per gran. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
ULTIM'ORA Qualità della Vita: Foggia è 98esima nella classifica del Sole 24Ore, +1 rispetto allo scorso anno - facebook.com Vai su Facebook
Firenze è la prima provincia in Italia per qualità della vita nell’indice 2025 di ItaliaOggi – Università La Sapienza. Un risultato che ci porta anche al quarto posto nazionale e che fotografa una città capace di offrire servizi, opportunità e benessere diffuso. Le clas Vai su X
Qualità della vita 2025, Agrigento al 95º posto nella classifica de “Il sole24Ore” - La provincia di Agrigento si piazza al 95º posto, su 107 province italiane, nella classifica de “IlSole24Ore” sulla qualità della vita: ecco cosa emerge ... Lo riporta grandangoloagrigento.it