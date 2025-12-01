Qualità della vita 2025 Agrigento al 95esimo posto nella classifica de Il Sole 24 Ore

La provincia di Agrigento si conferma nelle retrovie della classifica sulla qualità della vita stilata da "Il Sole 24 Ore", piazzandosi al 95º posto su 107 province italiane. Un lieve miglioramento rispetto al 2024, quando occupava la 96ª posizione, ma il quadro generale resta critico per gran.

