Qualiano attiva il canale WhatsApp ufficiale per una comunicazione rapida
Qualiano. Un nuovo strumento digitale per informare i cittadini in modo diretto e continuo. Il Comune di Qualiano rafforza la sua rete di comunicazione istituzionale con l’attivazione del nuovo canale Whatsapp ufficiale. Uno strumento che consolida il rapporto diretto tra amministrazione e cittadini, garantendo informazioni tempestive su servizi e ed ogni avviso che si ritiene necessario. Un canale ufficiale e affidabile che risponde alla necessità di una comunicazione chiara e continua. L’iscrizione è possibile tramite il link: https:whatsapp.comchannel0029VbBbp6OCBtxDFOFjoM3h o attraverso il QR code diffuso anche sui profili istituzionali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
