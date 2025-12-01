Quali sono le province italiane dove si vive meglio | la classifica 2025 in base alla qualità della vita

Trento è la provincia italiana dove si vive meglio, seguono Bolzano e Udine. Lo ha stabilito l’indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore per il 2025. Ultima Reggio Calabria, spaccatura tra Nord e Sud: le ultime 22 classificate sono meridionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

