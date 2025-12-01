Qual è la migliore passata di pomodoro del supermercato? La classifica del Gambero Rosso | al secondo posto una sorpresa

La casa editrice Gambero Rosso ha stilato la classifica delle 5 migliori passate del supermercato. Buono, fresco e veloce, il pomodoro mette tutti d’accordo. Pablo Neruda scrisse un’ode per elogiarlo, Gambero Rosso ha deciso di fare chiarezza e, al tempo stesso, aprire una discussione: qual è la passata in bottiglia più buona? L’indagine condotta dalla casa editrice, specializzata in enogastronomia, è stata svolta sulla base di un blind test, ossia l’assaggio della passata senza conoscere la marca. Gambero Rosso ha provato a indentificare la salsa di pomodoro che, più delle altre, riesce a catturare l’anima di questo ortaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Qual è la migliore passata di pomodoro del supermercato? La classifica del Gambero Rosso: al secondo posto una sorpresa

