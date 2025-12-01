Qual è la migliore passata di pomodoro che puoi comprare al supermercato? La classifica di Gambero Rosso

La casa editrice Gambero Rosso ha stilato una top five sulle migliori passate che si possono trovare nei supermercati italiani. L’indagine di una realtà leader nella critica enogastronomica è stata eseguita con un blind test, ovvero l’assaggio da parte del critico senza conoscere la marca del prodotto. Al quinto posto c’è il marchio Rodolfi. L’azienda di Vicofertile, in provincia di Parma passa il vaglio della giuria con la Fior di passata definita «schietta e caratteristica». Senza la «spunta acidula che si riscontra specialmente da crudo (nella ricetta presente un correttore di acidità). Con la cottura sfoggia in modo più nitido i tratti identitari delle solanacee giunte a maturità». 🔗 Leggi su Open.online

