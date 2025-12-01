Quadruplicamento ferrovia Bologna-Castel Bolognese de Pascale | Opera strategica ma si punti a minor impatto possibile

Oggi a Bologna, in viale Aldo Moro, prima riunione del Tavolo interistituzionale sul Quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese, voluto dalla Regione con l’obiettivo di garantire un luogo di confronto costante tra tutti i livelli istituzionali. Un modo per dare continuità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

