Quadruplicamento ferrovia Bologna-Castel Bolognese de Pascale | Opera strategica ma si punti a minor impatto possibile
Oggi a Bologna, in viale Aldo Moro, prima riunione del Tavolo interistituzionale sul Quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese, voluto dalla Regione con l’obiettivo di garantire un luogo di confronto costante tra tutti i livelli istituzionali. Un modo per dare continuità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Infrastrutture. Quadruplicamento linea ferroviaria #Bologna-Castel Bolognese, prima riunione del Tavolo interistituzionale di coordinamento. @mdepascale e @irene_priolo: “Opera strategica ma va rafforzato confronto con territori La #notizia regioneer.it/Q Vai su X
Quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese, De Pascale: “Opera strategica, ma va rafforzato il confronto con i territori” - facebook.com Vai su Facebook
Ferrovia Bologna-Castel Bolognese: prima riunione Tavolo interistituzionale sul quadruplicamento - (FERPRESS) – Bologna, 2 DIC – Ieri, a Bologna, in viale Aldo Moro, prima riunione del Tavolo interistituzionale sul Quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna- Come scrive ferpress.it
Quadruplicamento ferrovia Bologna-Castel Bolognese, de Pascale: "Opera strategica, ma si punti a minor impatto possibile" - Ora al via tavoli specifici con i Comuni per valutare tutti gli appr ... Scrive ravennatoday.it
Quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese, De Pascale: “Opera strategica, ma va rafforzato il confronto con i territori” - Oggi a Bologna, in viale Aldo Moro, prima riunione del Tavolo interistituzionale sul Quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna- Scrive corriereromagna.it
Quadruplicamento della Bologna–Castel Bolognese, si apre il Tavolo interistituzionale: “Serve un confronto più forte con i territori” - Si è svolta oggi, lunedì 1° dicembre, a Bologna, nella sede della Regione Emilia- Scrive ravennanotizie.it
Quadruplicamento ferroviario: incontro fra Regione e Comuni - Oggi a Bologna, in viale Aldo Moro, prima riunione del Tavolo interistituzionale sul Quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna- Come scrive ravennawebtv.it
Potenziamento ferrovia, si parte. De Pascale: "Tavoli con i Comuni" - Priolo: "Progetto complesso che richiede ascolto e attenzione" ... Si legge su msn.com