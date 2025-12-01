Province Calderoli Istituzione intermedia fondamentale uscire dal limbo

LECCO (ITALPRESS) – “Le Province sono un’istituzione intermedia fondamentale per svolgere quelle funzioni che nè i Comuni nè le Regioni sono in grado di fare, ecco perchè è assolutamente necessario uscire dal limbo in cui si trovano ora. Ne ha parlato chiaramente e in più occasioni anche il Presidente della Repubblica, con parole che condivido totalmente, e sto lavorando proprio per questo fin dall’inizio di questo Governo”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, nel corso del convegno sul tema “La Provincia ieri, oggi e domani”, che si è svolto a Lecco in occasione del 30° anniversario della Provincia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

