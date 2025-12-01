Prova scritta concorso docenti PNRR3 da oggi al 5 dicembre i turni della secondaria LO SPECIALE
Concorso DDG n. 29392025 per la secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria: il Ministero ha pubblicato le date nazionali all'interno delle quali gli USR convocheranno i candidati. La convocazione dovrà pervenire almeno quindici giorni prima rispetto la data della prova. L'articolo Prova scritta concorso docenti PNRR3, da oggi al 5 dicembre i turni della secondaria LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
