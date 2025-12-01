Prova finale ATA | riassegnazioni sedi limitrofe Sicilia

Orizzontescuola.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Date le numerose richieste pervenute dai candidati, sono riaperti i termini per la richiesta di assegnazione di sedi limitrofe in Sicilia per lo svolgimento della prova finale per le posizioni economiche ATA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

