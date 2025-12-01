Protesta degli studenti dopo la lista degli stupri | Non chiediamo punizioni ma risposte
Al liceo Giulio Cesare di Roma questa mattina picchetto dei ragazzi che accusano la preside: «Pensa solo alla tutela dell’immagine della scuola». Lettera dei genitori delle studentesse nel mirino agli autori del gesto: “Assumetevi le vostre responsabilità». 🔗 Leggi su Repubblica.it
