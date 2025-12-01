Nel panorama globale delle piattaforme streaming, Disney+ sta ricoprendo un ruolo sempre più di primo piano. La media company di Burbank nell’ultimo decennio si è affermata come la major più consolidata, avendo aggiunto, ai Walt Disney Studios e Walt Disney Animation Studios, altre case di produzione cinematografiche quali 20th Century Fox, Marvel Studios, Lucasfilm Ltd. e Pixar (quest’ultima già dal 2006). Un enorme catalogo e nuove uscite originali, titoli storici e film e serie tv adatti al pubblico di ogni età contraddistinguono la proposta on demand della casa di Topolino. Ecco dunque tutte le prossime uscite su Disney+ Italia: film serie tv documentari e gli altri prodotti prossimamente in arrivo con le date ufficiali di quando escono sulla piattaforma streaming. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Prossime uscite su Disney+ (dicembre 2025 / gennaio 2026)