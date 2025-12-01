Pronto… La chiamata choc in caserma | il carabiniere eroe lo tiene al telefono ed evita la tragedia
“Pronto.”. Scatta l’allarme per la telefonata di un ragazzo di 23 anni in caserma. Il giovane ha chiamato il 112 dicendo di trovarsi alla stazione di Colleferro e di voler compiere un gesto estremo: “Sto per buttarmi sotto il treno”, ha detto. La voce era agitata, le frasi erano brevi e confuse. La centrale dei carabinieri ha attivato subito la procedura d’emergenza e il militare in linea aveva fatto di tutto per tenerlo al telefono, cercando di capire la sua posizione esatta lungo i binari. Telefonata choc in caserma. La situazione è apparsa immediatamente critica. Il carabiniere ha rivolto domande rapide al 23enne per capire quanto fosse vicino al pericolo e per impedire che riagganciasse. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
