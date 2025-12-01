Pronostico Lipsia-Magdeburg | la favola è giunta alla fine

Lipsia-Magdeburg è degli ottavi di finale di Coppa di Germania e si gioca martedì: pronostico e formazioni Compito molto semplice per il Lipsia, secondo in classifica nella Bundesliga, in questi ottavi di finale di Coppa di Germania. I padroni di casa, contro il Magdeburg, non avranno problemi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Si chiude, in poche parole, la favola della formazione ospite che, in 14 partite della Serie B tedesca, ha collezionato solamente dieci punti e occupa, da solo, l’ultimo posto in classifica. Tutto bello eh, tutto così romantico e lo sappiamo, ma prima o poi, soprattutto quando si arriva a certi livelli e quando la posta in gioco comincia a farsi davvero interessante, tutti quelli che sono i buoni propositi lasciano spazio ai reali valori in campo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

