Juventus-Udinese è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Vincere aiuta a vincere. E, anche se con fatica sia contro il Bodo sia contro il Cagliari, la Juventus di Luciano Spalletti ha piazzato due vittorie di fila e quindi sembra aver intrapreso la marcia giusta. Certo, lo abbiamo visto, non parliamo di una squadra che fatto del gioco la sua arma migliore, ma alla fine quello che conta, dappertutto, sono sempre e solo i risultati. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Juventus-Udinese: arriva la terza di fila