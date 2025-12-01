Pronostico Juventus-Udinese | arriva la terza di fila
Juventus-Udinese è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Vincere aiuta a vincere. E, anche se con fatica sia contro il Bodo sia contro il Cagliari, la Juventus di Luciano Spalletti ha piazzato due vittorie di fila e quindi sembra aver intrapreso la marcia giusta. Certo, lo abbiamo visto, non parliamo di una squadra che fatto del gioco la sua arma migliore, ma alla fine quello che conta, dappertutto, sono sempre e solo i risultati. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Juventus-Udinese (ottavi di Coppa Italia): orario, dove vederla in TV e pronostico - facebook.com Vai su Facebook
Champions League: la Juventus vince nel gelo di Bodo, il Napoli rispetta il pronostico al Maradona #Diretta #ChampionsLeague #Juventus #Napoli Vai su X
Juventus-Udinese pronostico e quote: la chicca sul match - Udinese con un focus sulla chicca dell'esperto sul risultato esatto del match ... Lo riporta calciomercato.com
PRONOSTICO JUVENTUS-UDINESE QUOTE - La Juve, dunque, in pieno caos dopo la terza sconfitta consecutiva maturata all'Olimpico contro la Lazio. Riporta gazzetta.it
Pronostico Juventus-Udinese, quote ok per la Vecchia Signora in attesa di Spalletti - Nel finale dello scorso anno, subentrato a Thiago Motta alla 30a giornata, era riuscito a portare la Juventus in Champions e questo gli era valso la riconferma sulla panchina bianconera sia per questa ... Scrive corrieredellosport.it