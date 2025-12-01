Pronostico Juventus-Udinese | arriva la terza di fila

Ilveggente.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus-Udinese è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Vincere aiuta a vincere. E, anche se con fatica sia contro il Bodo sia contro il Cagliari, la Juventus di Luciano Spalletti ha piazzato due vittorie di fila e quindi sembra aver intrapreso la marcia giusta. Certo, lo abbiamo visto, non parliamo di una squadra che fatto del gioco la sua arma migliore, ma alla fine quello che conta, dappertutto, sono sempre e solo i risultati. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico juventus udinese arriva la terza di fila

© Ilveggente.it - Pronostico Juventus-Udinese: arriva la terza di fila

Altri contenuti sullo stesso argomento

pronostico juventus udinese arrivaJuventus-Udinese pronostico e quote: la chicca sul match - Udinese con un focus sulla chicca dell'esperto sul risultato esatto del match ... Lo riporta calciomercato.com

PRONOSTICO JUVENTUS-UDINESE QUOTE - La Juve, dunque, in pieno caos dopo la terza sconfitta consecutiva maturata all'Olimpico contro la Lazio. Riporta gazzetta.it

Pronostico Juventus-Udinese, quote ok per la Vecchia Signora in attesa di Spalletti - Nel finale dello scorso anno, subentrato a Thiago Motta alla 30a giornata, era riuscito a portare la Juventus in Champions e questo gli era valso la riconferma sulla panchina bianconera sia per questa ... Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Juventus Udinese Arriva