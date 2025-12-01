Pronostico Fulham-Manchester City | Guardiola ritorna a mettere pressione

Fulham-Manchester City è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Una vittoria importante quella del Manchester City lo scorso weekend. Una vittoria che ha permesso alla truppa di Guardiola di rosicchiare due punti all’Arsenal fermato dal Chelsea. Adesso sono cinque i punti di distacco dalla squadra di Arteta, e contro il Fulham, i blu di Manchester, non possono sbagliare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una squadra in crescita, comunque, quella bianconera, che si affaccia a questo match forte di due vittorie di fila. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Fulham-Manchester City: Guardiola ritorna a mettere pressione

Contenuti che potrebbero interessarti

Tottenham-Fulham (sabato 29 novembre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici ift.tt/RrzI6Oo #scommesse #pronostici Vai su X

Pronostico Fulham vs Manchester City – 2 Dicembre 2025 - La sfida tra Fulham e Manchester City del 2 Dicembre 2025 alle 20:30, in programma al Craven Cottage, promette spettacolo e intensità. Scrive news-sports.it

Pronostico Fulham-Manchester City: obiettivo quasi raggiunto - Manchester City è una partita valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Riporta ilveggente.it

Fulham-Manchester City, pronostico: Guardiola al Craven Cottage per puntare al sorpasso - Se i padroni di casa non hanno obiettivi da perseguire in questo finale di stagione, la corazzata di Pep ... Riporta gazzetta.it

Pronostico Fulham-Manchester City, Guardiola punta alla vetta della classifica - In Premier League siamo alle battute finali ma non c'è ancora chiarezza su chi sarà la squadra campione d'Inghilterra. Riporta corrieredellosport.it

Pronostico Fulham-City, i bookie sono con Guardiola: ecco cosa giocare - In Premier League siamo alle battute finali ma non c'è ancora chiarezza su chi sarà la squadra campione d'Inghilterra. Lo riporta tuttosport.com