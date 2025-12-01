Fenerbahçe-Galatasaray è una partita valida per la quattordicesima giornata di Super Lig e si gioca lunedì alle 18:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. In Turchia si sta scrivendo, come spesso accade a quelle latitudini, un altro capitolo dell’eterna rivalità tra le due principali squadre di Istanbul, Fenerbahçe e Galatasaray, che anche quest’anno sono le principali candidate alla vittoria del titolo. Al comando della classifica, dopo 13 giornate, ci sono i campioni in carica, ma il margine sui rivali cittadini è sottilissimo: il Fene di Domenico Tedesco ha un solo punto in meno ed intanto è stato raggiunto a quota 31 dal Trabzonspor, che sogna di recitare il ruolo di terzo incomodo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Fenerbahçe-Galatasaray: le assenze riequilibrano il derby