Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen è degli ottavi di finale di Coppa di Germania e si gioca martedì: pronostico e formazioni Si sono incontrate qualche giorno fa in campionato, a campi invertiti, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. E i gialloneri, anche contro ogni pronostico, hanno piazzato il colpaccio esterno che ha permesso il sorpasso in classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una prova di forza, assai importante. Una di quelle che possono cambiare le sorti della stagione perché il Dortmund, dopo un avvio molto complicato, adesso si trova anche ad un solo punto da Lipsia, secondo in classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: non c’è rivincita