Pronostici Bologna-Cremonese | la doppia ammoniti

Bologna-Cremonese, i pronostici della sfida in programma al Dall’Ara: le due ammonizioni che possono far saltare il banco Intenzionato a non smettere di sognare, il Bologna delle meraviglie di Vincenzo Italiano ha la grande occasione di accorciare il gap dalla vetta sfruttando il passo falso della Roma, superata dal Napoli e dal Milan. I felsinei ospitano una Cremonese parsa la lontana parente di quella squadra luminosa che si era proposta nella prima parte di stagione. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Al Dall’Ara, insomma, l’occasione per i padroni di casa di far saltare il banco è più intrigante che mai. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Bologna-Cremonese: la doppia ammoniti

Leggi anche questi approfondimenti

Pronostici del 1 dicembre 2025: Bologna-Cremonese e gli altri posticipi https://www.calciomagazine.net/pronostici-1-dicembre-2025-235444.html?_unique_id=692ccf8809386 - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Midtjylland, Bologna-Salisburgo, Fiorentina-Aek: le italiane in Europa e Conference League oggi 27 novembre. Orario, pronostici, dove vederle lapresse.it/calcio/2025/11… lapresse.it/calcio/2025/11… Vai su X

Pronostici Bologna-Cremonese: la doppia ammoniti - Cremonese, i pronostici dell'incontro in programma al Dall'Ara: due ammoniti da non trascurare nella lista. Segnala ilveggente.it

Pronostico Bologna vs Cremonese – 1 Dicembre 2025 - Allo Stadio Renato Dall'Ara si affrontano il 1 Dicembre 2025 alle 20:45 Bologna e Cremonese in un match di Serie A che promette equilibrio e intensità. Si legge su news-sports.it

Pronostico Bologna-Cremonese, per le quote emiliani favoriti - Lunedì sera gli emiliani saranno protagonisti del posticipo della 13ª giornata di Serie A e affronteranno una Cremonese che in classifica ha esattamente 10 punti in meno rispetto ai 24 fin qui ... Segnala corrieredellosport.it

Serie A, una vittoria per continuare a volare in alto: il Bologna di Italiano favorito in casa contro la Cremonese nel posticipo della tredicesima giornata - Serie A, una vittoria per continuare a volare in alto: il Bologna di Italiano favorito in casa contro la Cremonese nel posticipo della tredicesima giornata. Scrive agimeg.it

Pronostici e Quote Serie A (22-23-24 Novembre 2025) - Pronostici calcio oggi 22 23 24 Novembre 2025: big match Inter Milan, sfide salvezza e corsa EuropaIn un weekend distribuito tra sabato, domenica e lunedì, la ... Segnala stadiosport.it

Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni - La tredicesima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì tra Bologna e Cremonese. Come scrive tuttomercatoweb.com