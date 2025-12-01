Promozione Tenuta mentale qualità fiducia Lo Jolo continua a crescere
Lo Jolo, da neopromosso, ha vinto esattamente la metà delle partite sin qui disputate in campionato. E la serie di risultati utili consecutivi è arrivata a quota otto: dall’ultima sconfitta dello scorso 5 ottobre contro il Luco, gli uomini di mister Luigi Ambrosio non hanno mai perso. E la vittoria arrivata nell’anticipo della dodicesima giornata del campionato di Promozione, ossia il 2-0 inflitto al Fantaccini sabato contro l’Urbino Taccola fanalino di coda del raggruppamento, conferma la tenuta mentale di un gruppo che ormai si è abituato alla categoria e che gioca con le stessa intensità a prescindere dalla qualità tecnica dell’avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
