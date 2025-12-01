Promozione Il Faro rallenta nonostante Garni L’Atletico Castenaso non fa sconti
Continua, praticamente senza sosta, la marcia della Valsanterno in vetta alla classifica del girone C di Promozione. Il team valligiano, nonostante si sia trovato due volte sotto (0-1 e 1-2), è stato capace di aggiudicarsi, con il punteggio di 4-2, il non semplice match casalingo contro l’Msp e, grazie a questo successo, si è mantenuto in prima posizione con cinque lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice Valsetta Lagaro (rispetto alla quale può contare su una partita in meno). Valsetta che, in attesa di osservare il turno di riposo fissato per domenica prossima, ha regolato 3-1 tra le mura amiche la quarta forza del campionato X Martiri e ha così ampliato il margine sulle dirette rivali per i playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
