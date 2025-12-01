Promozione Femminile esordio amaro ma prezioso per la Project Woman Napoli | a Giffoni Sei Casali finisce 12–0 per la Salernitana

È iniziata in salita l’avventura della Project Woman Napoli nel campionato regionale di Promozione Femminile Campania. Sabato 29 novembre 2025, al campo di Giffoni Sei Casali, la squadra partenopea ha affrontato la Salernitana in una gara terminata con un netto 12–0 a favore delle granata. Un risultato pesante, che però non scalfisce la volontà del gruppo né il senso di questo percorso: per la Project Woman Napoli si tratta del primo anno in questa categoria, con una rosa giovanissima e alla sua prima vera esperienza in un campionato regionale. L’analisi del mister: “Questo deve essere l’anno dell’esperienza”. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

