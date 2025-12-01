Promessa dicembre 2025 jana scopre il segreto di dolores e cruz manipola martina
Le soap operatiche rappresentano un segmento di grande rilievo nel panorama televisivo, offrendo agli spettatori trame avvincenti e colpi di scena quotidiani. Tra queste, una delle produzioni spagnole più seguite è La Promessa, trasmessa in modo costante su Rete 4. La programmazione estiva di dicembre 2025 propone una settimana ricca di sviluppi e intrighi, con episodi inediti in onda ogni sera alle 19:45. L’articolo illustra le principali dinamiche e i momenti salienti della narrazione, evidenziando i protagonisti e i colpi di scena previsti dall’1 al 7 dicembre 2025. tra i protagonisti di la promessa: novità e sviluppi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Scopri altri approfondimenti
Oggi inizia la Prima Domenica d’Avvento e con lei si accende la luce del mese più atteso. Una nuova atmosfera entra piano… e dicembre porta già con sé una piccola promessa. Da domani partirà il nostro calendario speciale di dicembre: ogni giorno una sor - facebook.com Vai su Facebook
24 dicembre 2019. Vigilia di Natale. A ottobre un emendamento proposto dai 5s chiede di abolire lo scudo penale. L'ad matthieu jehl avverte: se lo fate Mittal va via e nessun altro investitore verrà più a Taranto. Il 3 novembre il parlamento abolisce lo scudo pe Vai su X
La Promessa Anticipazioni dal 30 novembre al 6 dicembre 2025: Jana ne è certa, Cruz ha ucciso Tomás! - Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate de La Promessa in onda dal 30 novembre al 6 dicembre 2025. Secondo msn.com
La Promessa, trame 6 dicembre, Jana si fida di Leocadia: 'Sono la figlia di Dolores' - I segreti de La Promessa diventano sempre più fragili: Leocadia spinge Jana a credere che Cruz abbia tolto la vita a sua madre ... it.blastingnews.com scrive
La Promessa dicembre 2025, trame e anticipazioni - La Promessa a dicembre 2025: trame e anticipazioni della soap spagnola in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica sera dalle ore 19:40. Lo riporta tvserial.it