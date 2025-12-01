Produzione bergamasca in ripresa | torna a crescere l’industria accelera l’artigianato

Il terzo trimestre 2025 registra un deciso miglioramento degli indicatori congiunturali delle imprese manifatturiere attive in provincia: la produzione torna a crescere su base annua nell’industria (+1,2%) e accelera ulteriormente nell’artigianato (+5,8%). Anche le variazioni su base trimestrale mostrano segno positivo (+0,3% per l’industria e +1,2% per l’artigianato), consolidando i segnali di ripresa già emersi nel secondo trimestre. Fatturato e ordinativi confermano il rasserenamento del quadro, mentre le aspettative degli imprenditori, pur in un contesto molto incerto, evidenziano qualche timido progresso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it