Processo tributario via libera alle cause online su Teams | le nuove regole sulle udienze
La giustizia tributaria entra in una nuova era digitale. Sono in vigore da oggi le regole per svolgere in sicurezza le udienze da remoto, così da garantire a chi è in causa o ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
