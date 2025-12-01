Processo Pifferi bis assolte l'avvocata Pontenani e le psicologhe del carcere accusate di falso

Il gup di Milano ha assolto l'avvocata Alessia Pontenani, le tre psicologhe e il consulente Garbarini accusati di falso. Si chiude così il primo grado del processo Pifferi bis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Processo Alessia Pifferi. Cancellato l’ergastolo per la 40enne e condannata a 24 anni di reclusione per l’omicidio della figlia Diana. La sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano elimina l'aggravante dei futili motivi. Il commento di Milo Infante - facebook.com Vai su Facebook

Processo #Pifferi: ergastolo cancellato in appello, pena ridotta a 24 anni Vai su X

Caso Pifferi bis, il pm: “Condanne per manipolazione”. Attesa sentenza su avvocata e psicologhe - Il procedimento vede al centro ipotesi di falso e favoreggiamento anche attraverso un presunto test falsificato, per aiutare Alessia Pifferi ad ottenere la perizia psichiatrica in primo grado. Come scrive msn.com

Processo Pifferi bis rinviato a venerdi', parlano i legali delle psicologhe - I due comici sono protagonisti del film Oi Vita Mia, in sala dal 27 novembre e raccontano la pellicola in questa intervista con Giulia Carla De Carlo ... Scrive quotidiano.net

Pifferi bis, l’avvocato di una delle psicologhe: “Attività lecita, nemmeno contraddetta dai periti della Corte” - Durante l’udienza del processo Pifferi bis, i legali della difesa hanno chiesto l’assoluzione per le tre psicologhe che hanno scelto il rito abbreviato e il proscioglimento della quarta, l’unica ad ... Scrive fanpage.it

Caso Pifferi bis, la difesa delle psicologhe: “Cimici in carcere e telefoni sotto controllo” - Milano, 7 novembre 2025 – “La cosa più grave di questa accusa è stata l'instaurazione di un procedimento parallelo, fondato sul nulla e senza alcun indizio su questi professionisti che hanno lavorato ... Secondo ilgiorno.it

Processo Pifferi: ergastolo cancellato in appello, pena ridotta a 24 anni - Riduzione della pena per Alessia Pifferi, condannata in secondo grado a 24 anni dalla Corte d'Appello di Milano per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. Si legge su iltempo.it

Pifferi bis, la difesa della psicologhe: "Pm ha condizionato il processo" - "La cosa più grave di questa accusa è stata l'instaurazione di un procedimento parallelo, fondato sul nulla e senza alcun indizio su questi professionisti chehanno lavorato in scienza e coscienza, che ... Lo riporta rainews.it