Processo per diffamazione a Corona Meloni sarà sentita a Palazzo Chigi

Giorgia Meloni sarà sentita il 21 maggio a Palazzo Chigi come come persona offesa nel processo per diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona che è in corso a Milano. Lo ha deciso il Tribunale di Milano oggi al termine dell’udienza dopo aver raccolto le disponibilità della presidente del consiglio attraverso il suo legale, avvocato Luca Libra, nel procedimento nato dalla querela che la premier e l’onorevole di Fratelli d’Italia (ora nel gruppo Misto), Manlio Messina, hanno sporto contro l’ex re dei paparazzi per l’articolo pubblicato da Dillingernews.it il 20 ottobre 2023, dal titolo ‘E se il cuore di Giorgia Meloni fosse già occupato? Dalla Sicilia ci raccontato che. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Processo per diffamazione a Corona, Meloni sarà sentita a Palazzo Chigi

