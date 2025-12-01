Problemi al volo | paura in aereo per la delegazione Napoli verso il Gran Galà del Calcio
Non solo premi e riconoscimenti per la trionfale passata stagione al Gran Galà del Calcio. Infatti a far notizia è anche quello che è accaduto durante il tragitto aereo che ha portato la rappresentanza azzurra a Milano per la cerimonia ufficiale. Pericolo durante il volo: effettuato un atterraggio d’emergenza. A riferirlo è Carlo Alvino sul suo profilo ufficiale X, rivelando lo spavento vissuto da calciatori e dirigenza del Napoli durante il volo per Milano. Secondo quanto riportato dal giornalista, sarebbe stato effettuato un atterraggio d’emergenza a causa di una spia difettosa che segnala la mancata apertura del carrello. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
