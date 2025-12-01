Una vita da favola, con principi – in carne e ossa – e principesse, la frequentazione di luoghi esclusivi e delle star internazionali, il mondo girato in lungo e largo, cinque lingue – italiano appreso solo in età adolescenziale, francese, russo, inglese e spagnolo – maneggiate con disinvoltura. Una vita anche romanzesca: iniziò a giocare in coppia con il padre Giulio, imprenditore di origini abruzzesi, durante l’internamento in Tunisia, nel bel mezzo della Seconda guerra mondiale. Quattro grandi amori – la moglie Susanna, Licia Colò, Lorenza e Paola – e sempre nel ruolo di quello che veniva “mollato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Principesco e romanaccio, la vita da favola di un fuoriclasse della racchetta: addio a Nicola Pietrangeli