Eugenio Bovina in arte Principe, porta sul palco di Sanremo Giovani 2025 il brano, già disponibile su tutte le piattaforme digitali, dal titolo “Mon Amour”. Sul palco di Sanremo Giovani l’artista si prepara a conquistare tutti con la sua autenticità, portando sul palco una “normalità straordinaria”, grazie a un pop uptempo che risulta fresco e immediato sin dal primo ascolto. “Mon Amour” suona hit sin dal primo play, con chitarre energiche e batterie ritmate che trasmettono pura adrenalina. Divertente, dinamico e contagioso, “Mon Amour” è un invito a lasciarsi andare, a ballare anche quando la vita sembra troppo complicata e a trovare la vera bellezza proprio nella quotidianità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Principe con Mon Amour porta a Sanremo Giovani la bellezza delle cose semplici: “A vent’anni non bisogna correre. La leggerezza è rivoluzione. Sono più fragile di quanto pensassi. E va bene così” – Intervista Video