Prima della Scala Under 30 tutto esaurito per Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk
Milano, 1 dicembre 2025 – Il conto alla rovescia è ormai partito: domenica 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, andrà in scena la Prima della Scala. E il 4 dicembre, il Teatro rinnova il legame con il pubblico più giovane: come ogni anno dal 2008 chi ha meno di 30 anni ha la possibilità di vedere per primo lo spettacolo di apertura della Stagione. Quest’anno attesa e tutto esaurito per ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovi? diretta da Riccardo Chailly nell’allestimento di Vasily Barkhatov. Il 17 dicembre sarà la volta dell’ Anteprima de ‘La Bella addormentata nel bosco’, con cui si inaugura la Stagione di Balletto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
