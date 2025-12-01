Prima della Scala 2025 dove vederla a Milano e fuori città

Milano, 1 dicembre 2025 – Meno di una settimana alla Prima della Scala 2025. Il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, andrà in scena ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovi?, diretta da Riccardo Chailly con la regia di Vasily Barkhatov. Prima della Scala, in scena Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Ortombina: “Promette molto bene” Per l’occasione, dal 28 novembre al 7 dicembre il Comune di Milano – Cultura insieme a Edison porta in tutta la città l’opera che inaugura la Stagione 20252026 con la ‘Prima Diffusa’: in programma ci sono una serie di guide all’ascolto, concerti, performance, proiezioni, mostre e rassegne, conferenze e incontri gratuiti, che coinvolgeranno oltre 40 luoghi tra teatri, istituzioni, luoghi della cultura, spazi cittadini e sedi non convenzionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

