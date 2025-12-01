Prima del secondo parto… Chiara Petrolini parlano le amiche | nuovi particolari shock

Chiara Petrolini, accusata di duplice infanticidio, resta al centro di un processo carico di tensione emotiva. In Corte d’Assise parlano due delle sue amiche più vicine, Chiara Facchin e Irene Garulli, che ricordano la giovane di Traversetolo come una ragazza «felice», incapace di far trapelare alcun segno delle gravidanze poi concluse in segreto. «Ci diceva che era felice e quella pancia non l’abbiamo mai notata», affermano, sottolineando come nessuno del suo entourage – né familiari né l’ex compagno, padre dei due bambini – avesse intuito cosa stesse accadendo. La ragazza rischia l’ergastolo per aver dato alla luce due neonati, a maggio 2023 e ad agosto 2024, e per averli poi sepolti nel giardino dell’abitazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Prima del secondo parto…”. Chiara Petrolini, parlano le amiche: nuovi particolari shock

