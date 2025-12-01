Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 01 Dicembre 2025, è pari a 0,318 €Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo la quotazione media giornaliera di 33,58 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 10,7 MWh1000 Smc (1 MWh? 0,09346 Smc). Il PSV rappresenta il principale riferimento per il prezzo del gas naturale all’ingrosso in Italia. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una leggera tendenza al rialzo rispetto ai valori di inizio novembre, pur mantenendosi su livelli storicamente bassi rispetto agli ultimi anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

