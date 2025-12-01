Prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto costa il gas oggi significa poter stimare in modo più preciso l’importo della prossima bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di contratto. In questo articolo analizziamo il prezzo della materia prima gas aggiornato al 01 DICEMBRE 2025, spiegando cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base al tuo profilo di consumo. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 01 DICEMBRE 2025 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

Altri contenuti sullo stesso argomento

() Il prezzo medio di una casa a Trento oscilla tra i 3.800 e i 4.300 euro al metro quadro ed è cresciuto in una misura compresa tra l’8 e il 10% rispetto all’anno precedente. Un aumento causato dalla crescita dei costi di costruzione dal periodo pandemico ad o - facebook.com Vai su Facebook

Il prezzo del gas sotto i 30 euro e l'effetto sulle bollette (anche della luce) - Il metano europeo in questi ultimi giorni ha registrato una nuova frenata, scivolando sotto la soglia dei 30 euro per megawattora. Lo riporta today.it

Il prezzo del gas sceso sotto i 30 euro (-26% in 6 mesi): ecco perché caleranno anche le bollette della luce - Le quotazioni del metano sul mercato europeo di riferimento, che incidono anche sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas in Italia, sono ai minimi da oltre 18 mesi ... Come scrive msn.com

Metano e bollette in calo, l’Europa beneficia del crollo dei prezzi del gas sotto i 30 euro - Il calo del prezzo del metano in Europa modifica scenari energetici, riducendo costi di gas ed elettricità per famiglie e imprese. blitzquotidiano.it scrive