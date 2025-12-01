Preziosi fa dimenticare Can Yaman | Yanez diventa leggenda!

L’interpretazione magistrale di Preziosi in Sandokan conquista tutti e lo proietta verso Hollywood Quando entra in scena, tutto si ferma. Il vero protagonista. non è Sandokan. Yanez, interpretato da Alessandro Preziosi, ruba la scena senza pietà. Non recita un ruolo: lo vive. Si trasforma, si annulla, si fonde col suo personaggio. E il pubblico? Lo segue ipnotizzato. Altro che semplice spalla. Preziosi plasma un Yanez irresistibile, carismatico, umano, mai caricaturale. Trova il tono giusto, la postura perfetta, e cavalca ogni sfumatura come un attore in stato di grazia. Persino il suo inglese ha l’accento giusto: credibile, portoghese, autentico. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

