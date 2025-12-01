Previdenza complementare chiesta stabilità e incentivi chiari

AL 31 OTTOBRE 2025 Fon.Te. conta 318.508 iscritti, in crescita del 9,3% rispetto a fine 2024, 48.291 aziende associate e un patrimonio destinato alle prestazioni che supera i 6,5 miliardi di euro, +9,5% in dieci mesi. Numeri che, come spiega il Presidente del Fondo pensione del terziario e del commercio, Maurizio Grifoni, si innestano su un 2024 già definito "anno eccezionale", chiuso con oltre 290mila aderenti (+7% in un anno), 45mila imprese e più di 6 miliardi di patrimonio gestito. Presidente, partiamo dai numeri: che cosa raccontano la crescita di iscritti, aziende e patrimonio in questi ultimi due anni? "Raccontano che la previdenza complementare, pur tra mille difficoltà, sta finalmente entrando nelle scelte concrete di lavoratori e imprese ed in maniera più consapevole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

