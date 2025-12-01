Previdenza complementare chiesta stabilità e incentivi chiari
AL 31 OTTOBRE 2025 Fon.Te. conta 318.508 iscritti, in crescita del 9,3% rispetto a fine 2024, 48.291 aziende associate e un patrimonio destinato alle prestazioni che supera i 6,5 miliardi di euro, +9,5% in dieci mesi. Numeri che, come spiega il Presidente del Fondo pensione del terziario e del commercio, Maurizio Grifoni, si innestano su un 2024 già definito "anno eccezionale", chiuso con oltre 290mila aderenti (+7% in un anno), 45mila imprese e più di 6 miliardi di patrimonio gestito. Presidente, partiamo dai numeri: che cosa raccontano la crescita di iscritti, aziende e patrimonio in questi ultimi due anni? "Raccontano che la previdenza complementare, pur tra mille difficoltà, sta finalmente entrando nelle scelte concrete di lavoratori e imprese ed in maniera più consapevole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Per i giovani, aderire alla previdenza complementare non significa solo fare una scelta responsabile: ` . Nel Mese dell’Educazione Finanziaria abbiamo approfondito questi temi nel we - facebook.com Vai su Facebook
Sulla previdenza complementare riscatto tassato in Italia ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/sulla-prev… Vai su X
Previdenza complementare, chiesta stabilità e incentivi chiari - 508 iscritti, in crescita del 9,3% rispetto a fine 2024, 48. msn.com scrive
Costruire il domani, oggi: i vantaggi della previdenza complementare - Per far apprezzare la previdenza complementare come plus nei piani di welfare aziendale, è fondamentale aumentare l’alfabetizzazione finanziaria e previdenziale dei dipendenti. Da ipsoa.it
Previdenza complementare: il report COVIP 2024/ “10 milioni di iscritti per 20,5 miliardi di contributi” - Si è tenuta nella giornata di oggi la presentazione del report annuale relativo al 2024 stilato della COVIP – ovvero la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – che ha preso in esame l’andamento ... Secondo ilsussidiario.net