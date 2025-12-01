Prevenzione delle aggressioni in Pronto Soccorso | arrivano gli psicologi

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito delle azioni adottate dalla Direzione Generale dell’Asl Salerno per affrontare le criticità connesse ai comportamenti violenti ed alle aggressioni in Pronto Soccorso, l’Asl Salerno comunica di aver proceduto all’assunzione di due Piscologi che saranno impiegati nei Dea di primo livello dell’Asl: Nocera-Pagani-Scafati, Eboli-Battipaglia-Roccadaspide, e Vallo della Lucania. A loro sarà affidato il compito di svolgere opera di prevenzione delle aggressioni nei confronti del personale attraverso l’accoglienza, l’informazione corretta ai familiari, e la presa in carico delle molte problematiche che presentato risvolti psicologici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

