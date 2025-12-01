Presepi nasce la scuola per i maestri del futuro | Ma servono più fondi
Passi in avanti concreti per l?istituzione della «Scuola del Presepe Napoletano - San Gregorio Armeno». Stiamo parlando di una masterclass degli artigiani partenopei dedicata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Presepi in mostra 2025! «Perché ogni anno facciamo il presepe?» chiese piano il bambino. «Per ricordarci che Dio è venuto tra noi nella semplicità» rispose il nonno. «Lo disse anche Papa Francesco: davanti alla grotta nasce lo stupore, la meraviglia di un - facebook.com Vai su Facebook
Sorrento, a Villa Fiorentino la mostra di arte presepiale «Giuseppe Ercolano e i Maestri del Presepe» - Un percorso espositivo che consente ai visitatori ed agli appassionati di scoprire come la tipica rappresentazione ... Segnala ilmattino.it
A Città di Castello la Mostra internazionale di arte presepiale - Centottanta opere, in rappresentanza di 70 maestri artigiani presepisti e associazioni provenienti da tutta Italia e ... Secondo ansa.it
La Regione Lazio promuove il presepe nelle scuole - concorso volto a promuovere la realizzazione e la valorizzazione del presepe all'interno delle Istituzioni scolastiche del territorio ... Scrive ansa.it