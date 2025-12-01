Presentazione libro sul gender Lbc insorge | Grave utilizzare fondi e luoghi pubblici per propugnare idee omofobe
A Latina arriva domani il deputato leghista Rossano Sasso per presentare il suo libro "Il gender esiste: giù le mani dai nostri figli", nell'ambito della rassegna "Di note e di parole", al foyer del D'Annunzio, e Latina bene comune insorge, con la segretaria del movimento, Elettra Ortu La Barbera.
Presentazione libro sul gender, Lbc insorge: "Grave utilizzare fondi e luoghi pubblici per propugnare idee omofobe" - A Latina arriva domani il deputato leghista Rossano Sasso per presentare il suo libro “Il gender esiste: giù le mani dai nostri figli”, nell’ambito della rassegna “Di note e di parole”, al foyer del D ... Si legge su latinatoday.it
Presentazione del libro sul gender, Valletta (Lega): “Cultura è pluralismo non ideologia” - “Il comunicato diffuso da Latina Bene Comune sulla presentazione del libro “Il gender esiste: giù le mani dai nostri figli” dimostra ancora una volta quanto certa opposizione preferisca alimentare pol ... Segnala latinaquotidiano.it