Presentazione Giro d' Italia & Giro d’Italia Women | guarda l' evento in DIRETTA

Dalla Sala Petrassi presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma la presentazione del Giro d’Italia e del Giro d’Italia Women. Scopri insieme a noi le tappe e le salite che ci faranno sognare e le località che saranno protagoniste dell’edizione 2026 delle due corse. Segui la diretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Presentazione Giro d'Italia & Giro d’Italia Women: guarda l'evento in DIRETTA

Approfondisci con queste news

